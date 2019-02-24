دجيكو يمنح روما فوزا مثيرا على فروزينوني

2019/02/24 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز إيدن دجيكو هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح روما الفوز 3-2 على مستضيفه فروزينوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ورغم البداية القوية من صاحب الأرض أحرز خلالها كاميلو تشيانو هدف التقدم بعد خمس دقائق وجد فروزينوني نفسه متأخرا بهدفين في دقيقتين.

وأدرك دجيكو التعادل في الدقيقة 30 ثم أضاف لورينتسو بليجريني الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وبدا كل فريق في طريقه للحصول على نقطة واحدة عندما أدرك أندريا بينامونتي التعادل لفروزينوني قبل عشر دقائق من النهاية.

لكن دجيكو خطف هدف الفوز عندما حول تمريرة ستيفان الشعراوي العرضية بفخذه داخل الشباك.

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس بينما ما زال فروزينوني في منطقة الهبوط وله 16 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن الأمان.

وفي مباراة أخرى فقز تورينو إلى المركز السابع بفوزه 2-صفر على ضيفه أتلانتا الذي عاد إلى الثامن ولدى كل منهما 38 نقطة.

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