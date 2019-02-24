2019/02/24 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wMjlHhDD_yg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مندائيو الديوانية يشتكون من التهميش والمضايقة ويكشفون عن تراجع أعدادهم بعد هجرة الكثير منهم للخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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