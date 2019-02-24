2019/02/24 | 01:50

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الملك سلمان يصدر أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة

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