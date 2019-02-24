النائب مثنى السامرائي: نستنكر الجريمة التي استهدفت مواطنين أبرياء خلال ممارستهم للصيد في بحيرة الثرثار

2019/02/24 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي الجريمة النكراء التي راح ضحيتها خمسة من المواطنين القادمين من محافظة النجف خلال ممارستهم للصيد في بحيرة الثرثار ،

وطالب السامرائي القوات الأمنية في تصريح صحفي بضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية وضرب خلايا الإرهاب التي تحاول زعزعة الأمن من خلال ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية .

وأكد السامرائي أن استمرار هذه الجرائم يجب أن تزيدنا عزماً على مقارعة الإرهاب أينما وجد لتخليص العراق والعالم من هذا الشر الذي يحدق بالمجتمع ويحاول أن يبذر بذور الفتنة فيه بمختلف الطرق.

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