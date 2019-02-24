واع/تحذير.. غدا تنعدم الرؤية في هذه المناطق

2019/02/24 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، من انعدام للرؤية بفعل كثافة الضباب في عدد من المناطق.

وذكر عطية في صفحته على الفيسبوك تابعته (وكالة أنباء

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