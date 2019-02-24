ايزيدي 24 تنشر كتاب “لمحات من حياة الامير تحسين سعيد بك ” الكترونيا

2019/02/24 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خاص الكتاب يتناول مذكرات الامير الراحل تحسين سعيد بك ، قد طبع ونشر الكتاب باللغة العربية في اربيل عام 2017 و هو من كتابة الكاتب الأيزيدي حسو هورمي.لمحات-من-حياة-الامير-تحسين-بك_compressed (1)_compressed-مضغوط

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