2019/02/24 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:23.02.2019 | 22:28 GMT | آخر تحديث:23.02.2019 | 22:30 GMT | الرياضة

Reuters

أعلن نادي بيراميدز المصري، رسميا إعادة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، السعودي تركي آل الشيخ، الاستحواذ على حصته في النادي من جديد كمالك له.

وأصدر بيراميدز بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كشف من خلاله قرار تركي آل الشيخ "إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه ..



مهما كانت المصاعب والتحديات...".





إقرأ المزيد

المصدر: "twitter/pyramidsfc"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة.. بيراميدز يعلن رسميا عودة تركي آل الشيخ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة.. بيراميدز يعلن رسميا عودة تركي آل الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).