موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي

2019/02/24 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والشباب، وذلك يوم الخميس القادم 28 فبراير 2019، الموافق 23 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.





فاز العالمي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الفيحاء بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، حقق الفوز في 14، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم. اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الصدراة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من فوز أمام القادسية في الجولة الماضية بهدف نظيف، ولعب الفريق حتى الآن 21 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 11 مباراة وتعادل في سبع، وخسر ثلاث مباريات فقط.

فيديو - النصر يفلت من التعادل أمام الفيحاء ويواصل انتصاراته

موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة فيديو - جونز: لم أقم بشيء خرافي والتصدى كان عاديًا المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الشباب - النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد الخميس 28 فبراير 2019، 23 جمادي الآخرة 1440 هجريًا، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية KSA SPORT

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