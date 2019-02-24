2019/02/24 | 03:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الكشف عن الية توزيع قطع الاراضي للمواطنين

24/02/2019 03:16:00 AM |

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واع متابعة

كشف الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان جابر الحساني ، اليوم الاحد ، عن الية توزيع قطع الاراضي للمواطنين ، مبينا ان ، اصحاب الدخل المحدود لهم الاولية في ذلك .

وقال الحساني في تصريح تابعته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان المعايير والمقترحات والفئات المشمولة بتوزيع قطع الاراضي على المواطنين اقرت من قبل الوزارة وراسلت الى مجلس الوزراء وبانتظار اقراره".

واوضح انه " سيكون هناك تنسيقا بين وزارتنا مع وزارة التخطيط من جهة ، وبين جميع المحافظات من جهة اخرى ، لمعرفة خط الفقر فيها، مبيناً ، انه "من خلال هذا التنسيق سيتم توزيع قطع الاراضي بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ".

واضاف ان وزارة الاعمار والاسكان اكملت كافة الاجراءات القانونية وبانتظار موافقة مجلس الوزراء حتى تتم المباشرة بتوزيع القطع ".

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