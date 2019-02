موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/24 | 03:48

يفتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين لاتسيو وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، وذلك يوم الثلاثاء القادم 26 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.



تأهل الروسونيري إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي في ربع نهائي الكأس، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، أما في الدوري فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع الديافولو أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 45 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 12 مباراة، وتلقوا أربع هزائم، وتعادلو في 9 مواجهات.يقدم لاتسيو موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق جنوى، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وخاض الفريق 25 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف روما صاحب المركز الخامس، حقق الفريق الانتصار في 11 لقاء، وتعادل في خمس، وخسر في 8 مباريات.





كانت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هي صاحبة حقوق البث التليفزيوني حصرياً لكأس إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكن هذا الموسم لم يتم الوصول لاتفاق بين القناة الإماراتية والاتحاد الإيطالي وبالتالي لم تذاع المباريات عليها، وحتى الآن لم تُعلن أي قناة عن حصولها على حقوق بث مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط لهذا الموسم.

المباراة الملعب الموعد الحكم لاتسيو - ميلان استاد الأولمبيكو الأحد 27 يناير 2019، 21 جمادى الأولى 1440 هجريًا، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان سيفتقد ميلان في اللقاء ضد لاتسيو الخماسي ماتيا كالدارا، جياكومو بونافينتورا، كريستيان زاباتا، إيفان سترينيتش، بيبي رينا بداعي الإصابة، ولن يفتقد الروسونيري أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.



سيواصل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها في الدوري، وسيعتمد على رومانيولي، موساشيو في قلب الدفاع، وفي الأمام بيونتيك بجانب سوسو وهاكان.التشكيل | 4-3-3 جيانلويجي دوناروماريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساكيو - دافيد كالابريالوكاس باكيتا - تيموي باكايوكو - فرانك كيسييههاكان تشالهانوغلو - كريشتوف بيونتيك - سوسوالغيابات والتشكيل المتوقع للاتسيو سيغيب عن لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا كلًا من، جوردان لوكاكو، باستوس بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. سيبدأ المدرب سيموني إنزاجي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع الفريق، وسيبدأ بالثلاثي ستيفان رادو، لويز فيليبي، والاس في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي لويس ألبيرتو، تشيرو إيموبيلي لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.





التشكيل | 3-4-1-2

توماس ستراكوشاستيفان رادو - لويز فيليبي - والاس آدم ماروسيك - ميلينكوفيتش سافيتش - لوكاس ليفا - ماركو بارولو سيناد لوليتشلويس ألبيرتو - تشيرو إيموبيلي

