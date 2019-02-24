تقرير أميركي: إخراج القوات الأجنبية سيضر بالعراق

2019/02/24 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من خسارة العراق للمنافع الاقتصادية والعلاقات السياسية القوية مع الولايات المتحدة والدول الغربية، إذا قرر مجلس

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