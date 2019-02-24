فجيعة الإخوة السبعة.. هربوا من الموت بسوريا فالتهمتهم النار بكندا

2019/02/24 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرقد إبراهيم في قسم العناية المركزة، في حين تخضع كوثر للعلاج من الصدمة النفسية وتنادي بأسماء صغارها فردا فردا وتصر على رؤيتهم.

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