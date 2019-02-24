مستثمرو الأسواق العالمية في انتظار 3 أحداث هذا الأسبوع

2019/02/24 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون بدء أسبوع جديد في الأسواق العالمية تتنوع فيه الأحداث المرتقبة بين سياسية واقتصادية.





ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات نموها الاقتصادي عن الربع الأخير من 2018، إلى جاب لقاء الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية.





بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي

تعلن الولايات المتحدة بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الأخير من العام الماضي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات أن تسجل تراجعاً حاد.





وتأخر إصدار تلك البيانات 28 يوماً، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي قد يكون له أثر أيضاً في تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي لأكبر اقتصاد في العالم.





وشهدت الحكومة الأمريكية أطول إغلاق في تاريخها واستمر منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية يناير الماضي، نتيجة الخلاف حول عملية تمويل بناء الجدار العازل للحدود مع المكسيك.





وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً نسبته 2.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقابل مستوى 3.4% في الربع الثالث السابق له.





انتهاء الهدنة التجارية

يحل مع نهاية الأسبوع الجاري موعد انتهاء الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت تقتضي وقف تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل مؤقت، ومحاولة التوصل لاتفاق تجاري.





وكانت تقارير صحفية أفادت في الفترة الماضية أن دونالد ترامب يدرس تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية لمدة شهرين، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن تلك المسألة.





كما أبدى ترامب استعداده لإزالة كافة التعريفات الجمركية المطبقة على الصين، حال تمكن بكين من التوصل إلى اتفاق مناسب بشأن العلاقات التجارية.





قمة ترامب وكيم

يلتقي الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" في 27 و28 فبراير الجاري في فيتنام، لاستكمال مباحثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.





وفي الأسبوع الماضي صرح ترامب بأنه غير متعجل على الإطلاق لإبرام اتفاق نووي مع زعيم كوريا الشمالية.





وأرجع ترامب ذلك إلى العلاقة القوية التي تربط بينهما وبين كيم زعيم كوريا الشمالية، إلى جانب استمرار تطبيق العقوبات الأمريكية ضد بيونج يانج في الوقت الذي يتم فيه إجراء المباحثات.





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