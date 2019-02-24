انتقادات تطال الحكومة لتباطؤ تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المغرب

2019/02/24 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – صادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، الجمعة، على ميثاق الإدارة العمومية في مجال التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن

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