البنتاغون لم يستجب لطلب تركيا بشأن منطقة آمنة في سوريا

2019/02/24 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمنح وزارة الدفاع الأميركية أنقرة إلا مجرد وعود مؤجلة بخصوص مطالبها في ما يتعلق بالملف السوري وبتسليم الداعية الإسلامي التركي المقيم

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