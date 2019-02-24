بهدف تنفيذ الواجبات الأمنية دون ضغوط عشائرية.. إستبدال ثلاثة أفواج من طوارئ البصرة

2019/02/24 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، ليل السبت، بأن وزارة الداخلية أصدرت أمراً بتحريك ثلاثة أفواج من الطوارئ في محافظات ذي قار وميسان وبابل نحو البصرة مقابل أن

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