وزير السياحة : الاهوار وضعها جيد ونسعى لافتتاح بيت ثقافي ومتحف لتراثها

2019/02/24 | 08:22

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وكالات:

وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني وضع الاهوار بالجيد، وفيما لفت إلى سعي وزارته لافتتاح بيت ثقافي وتأسيس متحف خاص بتراث الاهوار، أشار إلى أن المطالب التي اشترطتها منظمة اليونسكو لضم الاهوار إلى لائحة التراث العالمي لا تتعلق بوزارة الثقافة وإنما بوزارات أخرى كالموارد المائية والب

وكالات:وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني وضع الاهوار بالجيد، وفيما لفت إلى سعي وزارته لافتتاح بيت ثقافي وتأسيس متحف خاص بتراث الاهوار، أشار إلى أن المطالب التي اشترطتها منظمة اليونسكو لضم الاهوار إلى لائحة التراث العالمي لا تتعلق بوزارة الثقافة وإنما بوزارات أخرى كالموارد المائية والبيئة والزراعة.

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