ميسي يتوعد ريال مدريد في البيرنابيو

2019/02/24 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إن مشوار الفوز بلقب الليغا لا زال طويلًا، رغم الانتصار الكبير (4/2) على إشبيلية، في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، يوم امس السبت، لحساب الجولة الـ25.

وأوضح ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا زالت هناك العديد من المباريات في الدوري، لكن فوز اليوم كان مهما، من أجل المحافظة على الفارق مع المنافسين..



النهاية تقترب، والمباريات ستصبح أصعب".

وأضاف "دائما ما نجد صعوبة في تحقيق الفوز هنا، نعلم مدى صعوبة أجواء هذا الملعب، وقوة لاعبي إشبيلية، لقد جعلوا الأمور صعبة علينا، لكننا عرفنا كيف نُجهز على المباراة".

وتابع "في بعض الأوقات، لا نستطيع تقديم أفضل مستوى لدينا..



للأمانة أمام ليون، لم ننجح في إظهار أحسن مستوياتنا، وهذا جعل اللقاء صعبًا..



لكن اليوم عدنا، وقدمنا مباراة رائعة".

وعن الكلاسيكو، قال ميسي "لا نفرط في أي بطولة، نحن على بُعد خطوة من لقب الكأس، والمباراة ستكون صعبة جدا، لأنها أمام ريال مدريد، وعلى ملعبه، لكننا سنفوز..



نحن متفائلون بقدرتنا على فعل ذلك، وبعدها سنفكر في مباراة الدوري، وسنحاول تحقيق كل شيء".

ويدين برشلونة بالفضل الأكبر، في الانتصار على إشبيلية، لميسي، الذي سجل "هاتريك"، ليرفع البلوغرانا رصيده للنقطة 57، في صدارة ترتيب الليغا.

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