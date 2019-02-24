في إيرلندا الشمالية.. امرأة تتصل بالشرطة لتبلغ عن “كوكايين مغشوش”

2019/02/24 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس فوجئت الشرطة البريطانية بمكالمة هاتفية “غريبة”، اشتكت فيها امرأة من أن تاجر مخدرات باع لها كمية من الكوكايين “المغشوش”.ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، اتصلت امرأة بشرطة مدينة كريغافون في إيرلندا الشمالية، لتبلغهم بأن تاجر مخدرات باع لها كمية من السكر، عوضا عن مخدر “الكوكايين” الذي طلبته منه.وأكدت المرأة أنها دفعت […]

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