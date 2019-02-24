علماء يحذرون من استخدام الهاتف خلال الوجبات

2019/02/24 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علماء من مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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