مصدر أمني يكشف مفاجئة في إعتقال قادة داعش ولماذا يسموون بصفات

2019/02/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني، ان قادة وارهابيي عصابات داعش، متفاجئون من عمليات اعتقالهم التي تنفذها الاستخبارات العراقية.

وذكر المصدر، إن "عمل الاستخبارات العراقية يستند إلى معلومات مؤكدة بشأن المطلوبين للقضاء العراقي من الدواعش نتيجة للتعاون المثمر بين المديرية والمواطنين".وأشار إلى، أن "هؤلاء ممن كانوا يتصورون أنهم قادرون على التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية باتوا يفاجأون عند إلقاء القبض عليهم، حيث لم تعد هناك منطقة آمنة لهم"وحول التسميات التي يحملها هؤلاء مثل ذباح {داعش} أو {قاطع الرؤوس} يقول المصدر الأمني إن "هؤلاء قتلة لا أحد يشك في ذلك لكن {داعش} بات يعمل على تسويقهم بعناوين كبيرة من أجل زرع حالة الخوف لدى المواطنين ولكن وسائل الإعلام تتعامل مع الأمر بنوع من المبالغة لا أكثر".انتهى

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