2019/02/24 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أذاق فريق كريستال بالاس، مضيفه ليستر سيتي هزيمة قاسية بالفوز عليه بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن كريستال بالاس، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.أنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 40.ومع حلول الدقيقة 64 أدرك ليستر سيتي التعادل عبر الأيرلندي جوني إيفانز لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.بعدها أحرز ويلفريد زاها الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81.ومع حلول الدقيقة 90 أحرز زاها الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ليخرج كريستال بالاس فائزًا باللقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يذيق ليستر سيتي هزيمة قاسية برباعية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يذيق ليستر سيتي هزيمة قاسية برباعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).