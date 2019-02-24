وزير الزراعة يشدد على تنفيذ قرارات منع تجريف البساتين

2019/02/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير الزراعة صالح الحسني،امس السبت، بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين وتشديد الاجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة من اجل المحافظة على النخيل في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة في بيان تلقته وكالة صدى, ان ” هذا التوجيه يعتبر بمثابة انذار نهائي، لغرض الحد من تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية خارج الضوابط القانونية ، فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف، والتي لم يعتني بها اصحابها، محلولة وتسجل مملوكة للدولة”، مؤكدا على أن “هذا التوجيه يعد تبليغا رسميا للجميع، ودون الحاجة الى اجراءات اخرى، سواء كان داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها”.

واضاف ان الوزير دعا “لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها، اذا كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل، وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض، وتسجيلها بأسم وزارة المالية، للحد من تدني انتاجيتها”. يذكر ان وزارة الزراعة تعد هذا التوجيه منسجما مع البرنامج الحكومي، لاصلاح كافة قطاعات الدولة ، وتفعيل القوانين ذات العلاقة، ومنها القطاع الزراعي.





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