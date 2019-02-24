إغتيال نائب برلماني في العاصمة الصومالية

2019/02/24 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغتال مسلحون مجهولون في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، سياسياً مخضرمًا بإطلاق الرصاص عليه، في هجوم تبنّته جماعة الشباب المسلحة المتطرفة.

وقتل النائب، عثمان علمي بوقوري،

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