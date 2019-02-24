2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن – الديوانية كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، السبت، حقيقة اجتماعها مع الحشد الشعبي، لمناقشة إساءة نقيب معلمين الرصافة في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة وطن ،إن “هيأة الحشد الشعبي في الديوانية وعلى صفحتها الرسمية نشرت موضوعا يتعلق بعقد مؤتمر صحفي مشترك مابينها ونقابة المعلمين في المحافظة وقيادة شرطة الديوانية وذلك على خلفية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تكشف حقيقة اجتماعها مع الحشد لمناقشة اساءة نقيب المعلمين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تكشف حقيقة اجتماعها مع الحشد لمناقشة اساءة نقيب المعلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).