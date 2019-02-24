قيادة عمليات الانبار تعلن عن تفاصيل جديدة عن مغدوري النجف في الثرثار شمالي الانبار

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة عمليات الانبار تفاصيل جديدة عن مغدوري النجف في الثرثار شمالي الانبار.

ونقل مركز الاعلام الأمني في بيان، عن قيادة عمليات الانبار القول" انها نفذت عملية امنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وأثناء العملية عثرت على جثامين أربعة صيادين اغتيلوا من قبل داعش الإرهابي".

وأشار الى" العثور على أربعة اخرين اصيبوا بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوة ناسفة اخرى اثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته".

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