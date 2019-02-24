الحلبوسي : القوات الأمنية مطالبة بعمليات استباقية وتكثيف الجهد الاستخباري

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 23 شباط / فبراير: دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت،جريمة الثرثار، التي اسفرت عن استشهاد عددٍ من الصياديين من أهالي محافظة النجف برصاص مسلحي داعش “.

وتابع الحلبوسي “نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون؛ بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد”داعيا “القوات الأمنية إلى القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة؛ لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز”.



انتهى اح

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