امانة بغداد تعلن رفع حواجز كونكريتية في شارع حيفا

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 23 شباط / فبراير: رفعت امانة بغداد، السبت، حواجز كونكريتية من امام مبنى الفوج التاسع بشارع حيفا .

وتابعت الامانة في بيان لها ، إنه ” وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت الامانة اليوم برفع الصبات الكونكريتية من امام الفوج التاسع في شارع حيفا وسط بغداد، وباشرت بحملة تنظيف ورفع للنفايات”مشيرة الى انها ” اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من العاصمة”.



انتهى اح

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