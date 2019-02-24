وزير الصناعة يرأس وفد العراق في منتدى الأعمال العراقي الأردني في عمان

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الصناعة والمعادن رئيس اللجنة العراقية الأردنية المشتركة الدكتور صالح عبدالله الجبوري وفد العراق المشارك في منتدى الأعمال العراقي الأردني المنعقد في غرفة صناعة الأردن والذي ضم مديرعام دائرة الاستثمارات في الوزارة ومدير عام التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن القطاعات الصناعية العامة والخاصة وغرف التجارة والصناعة وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأردني وعدد من المسؤولين الأردنيين لمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والآليات الهادفة إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال الناطق الاعلامي للوزارة السيد عبدالواحد علوان الشمري لوكالة نون الخبرية ان الوزير الجبوري ونظيره الأردني عقدا مؤتمر صحفي عقب انطلاق أعمال المنتدى حيث أكد الوزير الجبوري خلاله على العلاقات الأخوية المتأصلة التي تربط الشعبين العراقي والاردني، لافتا إلى ان هناك لقاءات كثيرة ونقاشات لفترات طويلة بين الجانبين سبقت وأعقبت الاتفاقات الثنائية التي ستكون محطة نجاح لكلا البلدين اذا ماطبقت بالشكل الصحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين بحثا بشكل مفصل قرار شمول البضائع والسلع ذات المنشأ الأردني من الإعفاءات الكمركية دون الضرر بالصناعة والزراعة العراقية والتأكيد على أن تكون السلع والمواد مصنعة في الأردن وذات منشأ أردني إضافة إلى مناقشة الموضوعات التي قد تعيق تنفيذ هذه الاتفاقات حيث أن لدى الجانبين رؤية واحدة وواضحة لإنجاحها بمايخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.وأشار الوزير الجبوري إلى عقد لقاءات دورية أو شهرية للجان المشتركة بين البلدين لتعزيز الاتفاقات وللوقوف على المشاكل وإمكانية حلها، مؤكدا المضي في خطى صحيحة لتحقيق حالة التكامل وتعزيز اقتصاد كلا البلدين، منوها بأن الاجتماعات ناقشت أيضا المواضيع والملفات التي تخص قطاعات اخرى كالنقل والإتصالات والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة وماحددته الاتفاقات الموقعة، معربا عن أمله بأن تكون هذه الاتفاقات بادرة خير وأمل للشعبين العراقي والاردني.من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن المباحثات التي جرت كانت تفصيلية لجميع الملفات وكان هناك حرص من كلا الجانبين على التوصل الى توافقات وتفاهمات تحقق انتصار اقتصادي لكلا البلدين، مشيرا إلى التركيز على موضوع الإعفاءات الكمركية من خلال تحقيق منافع مشتركة باعفاء السلع العراقية عند دخولها الاردن من الرسوم الكمركية مقابل ذلك تتمتع السلع الأردنية باعفاءات كمركية عند دخولها العراق، مؤكدا متابعة كل الملفات الخاصة بالإتفاقات المبرمة بين البلدين واستمرار اللقاءات المشتركة بينه وبين نظيره العراقي بصفتهما رئيسا اللجنة المشتركة العراقية الأردنية والعمل جاهدين لعكس الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقات على حركة العمل والعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين

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