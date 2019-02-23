مديرية الأمن تصدر بيانا بشأن ادعاءات بعض وسائل الإعلام بإغلاق مكتب

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، السبت، الادعاءات التي تداولتها احدى وسائل الإعلام بشأن اغلاق مكتب مشبوه للحشد الشعبي قريب من مطعم الحمراء في الجادرية ببغداد يستغل للسهر والصفقات المشبوهة.وقالت المديرية في بيان لها، إن قوة من امن الحشد بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية ووفقا لتوجيهات قضائية داهمت مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي ...

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