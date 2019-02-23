الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن اليوم الثالث لعملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش والحشد غرب ديالى.وقال موفدنا، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من العثور على مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي وتدميرها في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى.وأضاف أن العملية تأتي ضمن عمليات التأمين التي تقوم الفرقة الخامسة ...

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