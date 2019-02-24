2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر التلعفري – نينوى “يداً بيد نبني المستقبل”، عنوان لماراثون المشترك بين تربية قضاء تلعفر ومنظمة الهجرة الدولية IOM، بماشركة 100 متسابق من مختلف مناطق القضاء، دعماً للتماسك المجتمعي والتعايش السلمي.وانطلق المتسابقون من بوابة تلعفر الشرقية، إلى مزار خضر الياس جنوب المدينة، قاطعين نحو سبعة كيلو مترات، فيما انتشرت عربات الاسعاف ودوريات الشرطة المحلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



تلعفر تؤكد وحدة أطيافها بماراثون يشارك فيه 100 متسابق كركوك ناو.

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