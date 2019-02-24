2019/02/24 | 09:07

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وزير الإسكان يكشف عن مشروع لتوزيع أراض سكنية في البصرة

بغداد -

كلمة

كشف وزير الإسكان والإعمار والبلديات بنكين ريكاني، اليوم

السبت، عن مشروع لتوزيع أراض سكنية في محافظة البصرة.

ونشر ريكاني، في تغريدة له على "تويتر"، "سنبدأ بمشروع توزيع

الاراضي من محافظة البصرة سلة العراق الاقتصادية".

وأضاف ريكاني، "ليكون منها البداية بمدينة سكنية نموذجية سنطلق

عليها اسم (‎مدينة السياب)".

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