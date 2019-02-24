2019/02/24 | 09:07

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تخصيص 20 مليار دينار لمشاريع خدمية في أطراف بغداد

بغداد -

كلمة

كشف النائب عن تحالف سائرون ستار جبار العتابي يوم السبت عن

تخصيص مبلغ ٢٠ مليار دينار لاستكمال المشاريع الخدمية في أطراف

بغداد بموازنة ٢٠١٩.

وقال العتابي إن "موازنة ٢٠١٩ شهدت تخصيص مبلغ ٢٠ مليار دينار

لمشاريع حديثة في ناحية حي الوحدة النهروان وابو غريب فضلا عن مناطق

أخرى تقع في الأطراف".

وأضاف أن "العديد من المناطق تعاني نفس المشاكل في قلة الخدمات بسبب

التخصيصات المالية ", مؤكدا أن "توفير الخدمات بحاجة إلى ضعف المبلغ

المخصص في موازنة ٢٠١٩ ".

وأوضح العتابي أن "نواب العاصمة بغداد وبالأخص نواب الأطراف يتابعون

عن كثب مع الحكومة قضية زيادة التخصيصات المالية وكذلك الإسراع في

استكمال المشاريع ".

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