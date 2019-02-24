التربية النيابية تكشف اسباب تأخر الاعلان عن المقبولين للتعيين في تربية بغداد

2019/02/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة التربية النيابية، الاحد، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تريثت باعلان الضوابط الخاصة بالتعيين على ملاك التربية في بغداد، موضحة ان هناك آلية موحدة ستصدرها الامانة العامة وتعمم على جميع المديريات من اجل اعادة عد وفرز فايلات المتقدمين للتعيين من جديد.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزارة التربية […]

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