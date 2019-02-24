بعد ثلاثية اشبيلية.. ميسي يتوعد ريال مدريد

2019/02/24 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إن مشوار الفوز بلقب الليجا لا زال طويلًا، رغم الانتصار الكبير (4/2) على إشبيلية، في ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ25.وأوضح ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم (24 شباط 2019)، “لا زالت هناك العديد من المباريات في الدوري، لكن فوز […]

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