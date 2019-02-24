أول تعليق لريما بنت بندر بعد تعيينها كأول سفيرة في تاريخ السعودية

2019/02/24 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عبرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عقب تعيينها سفيرة للرياض لدى واشنطن عن امتنانها وشكرها للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين.وكتبت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (24 شباط 2019)، “سأعمل بإذن […]

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