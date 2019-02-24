تخصيص 58 مليار دينار لبناء مدارس جديدة في ذي قار

2019/02/24 | 09:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مجلس محافظة ذي قار، تخصيص 58 مليار دينار لبناء مدارس جديدة فيها ضمن موازنة العام الحالي.





وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس ذي قار، حسن وريوش الاسدي، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حصة محافظة ذي قار من المبلغ الكلي الذي خصص للمحافظات لإنشاء مدارس جديدة هو 58 مليار دينار"، مبينا أن "هذا المبلغ لا يندرج ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم وانما من المبلغ الذي خصص لانشاء مدارس جديدة في عموم المحافظات والبالغ ترليون دينار ضمن موازنة العام الحالي ويوزع على المحافظات حسب التعداد السكاني"

وأكد الأسدي أن "المحافظة ستأخذ بنظر الاعتبار المشاريع المتوقفة التي لم يستأنف العمل بها".

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