مصدر أمني يكشف مفاجئة في إعتقال قادة داعش ولماذا يسموون بصفات “مرعبة”

2019/02/24 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، ان قادة وارهابيي عصابات داعش، متفاجئون من عمليات اعتقالهم التي تنفذها الاستخبارات العراقية.وذكر المصدر، إن “عمل الاستخبارات العراقية يستند إلى معلومات مؤكدة بشأن المطلوبين للقضاء العراقي من الدواعش نتيجة للتعاون المثمر بين المديرية والمواطنين”.وأشار إلى، أن “هؤلاء ممن كانوا يتصورون أنهم قادرون على التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية باتوا يفاجأون […]

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