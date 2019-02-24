الحلبوسي يدين جريمة الثرثار ويدعو القوات الأمنية إلى القيام بعمليات استباقية

2019/02/24 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس السبت، الجريمة الإرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى استشهاد عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف الأشرف على أيدي عناصر داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلتقه وكالة صدى, ان ” الحلبوسي ادان الجريمة الإرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى استشهاد عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف الأشرف على أيدي عناصر داعش الإرهابي”.

واضاف “نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون، بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد”، داعيا “القوات الأمنية إلى القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري، ولا سيما في المناطق المحررة لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز”.

وقدَّم رئيس مجلس النواب تعازيه لذوي المغدورين الذين طالتهم يد الغدر والإجرام من قبل عصابات داعش الإرهابية، داعيا الله عزَّ وجلَّ أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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