بالوثيقة: رئيس مجلس الامناء يقيل مجاهد ابو الهيل من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 09:23

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الصناعة الأردني، طارق الحموري، الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر "منتدى أعمال الأعمال الأردني العراقي" والذي عقد في غرفة صناع

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد (24 شباط 2019)، عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام الـ4 المقبلة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المناطق الوسطى الجنوبية ستشهد يوم غد الاثنين، طقساً صح

بغداد اليوم- الديوانية

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، السبت، حقيقة اجتماعها مع الحشد الشعبي، لمناقشة إساءة نقيب معلمين الرصافة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هيأة الحشد الشعبي في الديوانية وعلى صفحتها

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