متنبئ جوي يحذر من أمطار غزيرة جداً قادمة للعراق

2019/02/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهرت التوقعات الأخيرة لحالة الطقس، اليوم الأحد، أن الأجواء الصحوة إلى الغائمة جزئيا ستسود بعض المناطق، فيما يتوقع هطول أمطار رعدية في مناطق أخرى.

وذكر المتنبى الجوي المشرف على صفحة “حالة الطقس في العراق” نائل العلي، في منشور على “فيسبوك” اليوم، ان اجواء صحوة إلى غائمة جزئيا دافئة جدا ستسود في المنطقة الجنوبية ، وتكون أحيانا غائمة كليا في المنطقة الغربية مع فرصة أمطار رعدية احيانا متفرقة على المناطق الغربية خلال اليوم الأحد وأيضا تشمل بعض المناطق الشمالية الشرقية والجبليه منها.وأضاف أن باقي المناطق تكون الأجواء فيها مستقرة، وتستمر بالاستقرار يوم غد الاثنين في أغلب مدن البلاد.واوضح العلي، أن مناطق الشمال تتأثر في وقت متأخر من الثلاثاء المقبل ويومي الأربعاء والخميس، بأمطار مابين المتوسطة والغزيرة وعلى فترات تكون غزيرة جداً على المناطق الشمالية الشرقية وباقي المناطق تكون الفرص ضعيفة أو زخات متفرقة أغلبها على المناطق الشرقية من البلاد.وأشار إلى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأحد، هي في المنطقة الشمالية 14 إلى 17، والمنطقة الوسطى 18 إلى 23، والمنطقة الجنوبية 23 إلى 25، والمنطقة الغربية 15 إلى 17 درجة مئوية”.بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 5 إلى 15 كم بالساعة، وتكون متقلبة الاتجاه في المناطق الشمالية الشرقية، وجنوبية شرقية في المناطق الغربية.وبين أنه حسب التوقعات المتقلبة لاتوجد توقعات بعيدة تشير إلى أمطار غزيرة على المنطقتين الوسطى والجنوبية، فقط هناك فرص للأمطار في المنطقة الشمالية.





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