2019/02/24 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/24 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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