تحذير من أمطار غزيرة جداً قادمة للعراق

2019/02/24 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت التوقعات الأخيرة لحالة الطقس، اليوم الأحد، أن الأجواء الصحوة إلى الغائمة جزئيا ستسود بعض المناطق، فيما يتوقع هطول أمطار رعدية في مناطق أخرى.وذكر المتنبى الجوي المشرف على صفحة “حالة الطقس في العراق” نائل العلي، في منشور على “فيسبوك” اليوم، ان اجواء صحوة إلى غائمة جزئيا دافئة جدا ستسود في المنطقة الجنوبية ، وتكون […]

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