2019/02/24 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت دائرة ماء ذي قار ان اي تعيينات جديدة مرهونة بموافقات مركزية وتخصيصات مالية من وزارة المالية الاتحادية .

وقال مدير م

شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة ماء ذي قار ان اي تعيينات جديدة مرهونة بموافقات مركزية وتخصيصات مالية من وزارة المالية الاتحادية .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته لا يمكنها اطلاق اي تعيينات جديدة وانما هي مخولة فقط بتمويل رواتب الاجراء اليوميين .واستدرك قائلا ، حتى رواتب الاجراء فان تامينها امر صعب في بعض الاحيان لانها من الايرادات الذاتية والتي لا تلبي الغرض دائما ، مطالبا وزارة المالية بدعم دائرته في هذا الملف .وبخصوص تثبيت الاجراء ، اوضح طالب ان ذلك غير ممكن الا على الدرجات الشاغرة المتحققة من حركة الملاك وهي درجات قليلة .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء ذي قار : تعيينات الملاك الدائم مرهونة بتخصيصات وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء ذي قار : تعيينات الملاك الدائم مرهونة بتخصيصات وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).