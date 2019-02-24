احتفاء بالحياة في العرض المسرحي أوفر بروفة

2019/02/24 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على مدى سبعين دقيقة قدم المخرج الاحتفالي علي الشيباني عرضا مسرحيا أدهش جمهور العرض الذين غصت بهم قاعة قصر الثقافة والفنون في محافظة كربلاء وبحضور ألف مشاهد تقريبا وهو من تقديم فرقة السراج للمكفوفين.

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