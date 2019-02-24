ياسين طه حافظ

2019/02/24 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار هذا الموضوع ما قرأته في رواية كازانتزاكي "زوربا"، إذ هو وصاحبه في جزيرة كريت وباتجاه احدى القرى اذ اقتربا من شجرة تين ضخمة فتوقف احد الولدين القرويين ليقول لهما: شجرة التين هذه تابعة لسيدتنا الصغيرة..

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