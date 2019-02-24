إنطلاق عملية كبرى لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب

2019/02/24 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة فرقة العباس (ع) القتالية، فجر اليوم الأحد، عن انطلاق

عملية واسعة هي الأكبر التي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها لتطهير

الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية التي امتدت أياديها المجرمة

خلال الأيام الماضية إلى المواطنين العزل الباحثين عن الرزق ونبات

الكمأ.

وقالت القيادة في بيان، إنه تضامناً مع ذوي الشهداء جميعاً تنطلق

هذا العملية التي ستشمل 450 كم تبدأ من قاطع غرب الانبار إلى الرطبة

مروراً بوادي الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية استناداً على

معلومات وجهد استخباري مشترك، موضحة أن الهدف الرئيس من العملية هو

تطهير وادي الغدف من تلك الخلايا الإجرامية.مبينة ان العملية بقيادة عمليات الانبار والفرقة تقود المحور

الخامس".ولفتت إلى "أنها استحصلت من العمليات المشتركة الصلاحيات لتوسيع

عملياتها في تلك الصحراء بالتنسيق مع العمليات المختصة، مؤكدة أن

العملية ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها".

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