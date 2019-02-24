اخماد حريق اندلع في مستشفى الزبير العام

2019/02/24 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني،امس السبت، بأن حريقا اندلع في مستشفى الزبير العام بمحافظة البصرة.

وقال المصدر ، ان “حريقا اندلع داخل مستشفى الزبير العام في البصرة، وتحديدا بردهة الاطفال، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق”، مشيرا الى انه “تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه”.

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