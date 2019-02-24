2019/02/24 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋــﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻋــــﺎدة المفسوخة ﻋــﻘــﻮدﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟــــﻮزارات، فيما اشار الى ان هذه التعليمات ستنشر خلال ايام.وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ حنين اﻟﻘﺪو، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ نشرته صحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻮزارات ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية:تعليمات تثبيت العقود ستعلن خلال ايام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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